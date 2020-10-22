Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı

22.10.2020 09:54

Son dakika haberlerine göre Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirip uyarılarda bulundu.

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirip uyarılarda bulundu.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ne polis merkezi amirliğinin kurulması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek üzere harekete geçti. Polis ev ev, sokak sokak, kahvehane kahvehane gezerek vatandaşları önce yeni tip korona virüs nedeniyle maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara polis maske verdi. Maskesini yüzü yerine aracının dikiz aynasına takan bir sürücü de polis tarafından uyarıldı. Polis maske ve mesafenin yanı sıra vatandaşı dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına şiddet konularında da uyardı. Polis bir kahvehanede kadına şiddete karşı broşür dağıttı. Vatandaşlar polisin kendilerinin yanında olmasından memnuniyet duyduklarını, onların gelmesiyle birlikte Doğankent'e huzur geldiğini söyledi. - ADANA

Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı
Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık, Şiddet, toplum, Adana, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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