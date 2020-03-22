Polisten megafonla çağrı: 'Evde kalın' - Son Dakika
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Polisten megafonla çağrı: 'Evde kalın'

6 saat önce

Sultanbeyli meydanında polis, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor.

Sultanbeyli meydanında polis, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor. Polis ekipleri sık sık megafonla korona virüse karşı 'evde kalın' çağrısı yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile polis, Sultanbeyli kent meydanında nöbet tutmaya başladı. Meydanın belli noktalarında polis araçları konuşlandı. Polis ekipleri, genelge çerçevesinde meydanda gördükleri yaşlılara sokağa çıkma yasağını hatırlatıyor. Polis ekipleri ayrıca megafonla sık sık "evde kalın" çağrısında bulunuyor.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak, sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

(İzzet Aydın/İHA)

Polisten megafonla çağrı: 'Evde kalın'

Sultanbeyli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

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