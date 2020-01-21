Polisten Metil Alkol baskını, yaklaşık 7 ton yakalandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçıklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir depoya düzenlendikleri baskında yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Esenyurt'ta 'Metil Alkol' depo ve tesisi ihbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçıklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Sanayi Mahallesi'nde bulunan depoya düzenlenen baskında 5 ton metil alkol ve damıtma makinesi ele geçirdi. Ekipler depoda bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Operasyon sırasında depoya yanaşan bir kamyoneti gören ekipleri, aracı durdurdu. Yapılan aramada 2 ton metil alkol ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.



Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL