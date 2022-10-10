Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
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Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi

10.10.2022 18:47
Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan uygulamada 25 bin 800 lira ceza yazıldı, 11 motosiklet trafikten men edildi.

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan uygulamada 25 bin 800 lira ceza yazıldı, 11 motosiklet trafikten men edildi.

Alaçam Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında tescilsiz ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullananlara geçit verilmedi. İlçe merkezde gerçekleşen uygulamada çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapılan uygulamada 11 motosiklet trafikten men edilirken, 4 motosiklet sürücüsüne de ceza yazıldı. Uygulamada sürücülere 25 bin 800 lira para cezası uygulandı. Durdurulan motosiklet sürücüleri kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Alaçam, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

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