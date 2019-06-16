Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Çanakkale gezisi düzenledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Çanakkale
gezisi düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı organizesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü
TEM Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin katıldığı Çanakkale gezisi düzenledi. Samsun'dan bu akşam otobüsle yola çıkan çeşitli lisede okuyan 34 öğrenci için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Öğrencilerin 3 gün Çanakkale, birer gün de Bursa
ve Bilecik
illerini ziyaret edip Cuma günü Samsun'a dönecekleri öğrenildi. - SAMSUN
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