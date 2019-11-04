Son Dakika Haberleri: Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı
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Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı

7 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ihtiyaç sahibi 100 ilk ve ortaokul öğrencisine mont ve bot yardımı yapıp, kendi elleriyle giydirdi.

Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ihtiyaç sahibi 100 ilk ve ortaokul öğrencisine mont ve bot yardımı yapıp, kendi elleriyle giydirdi. Öğrenciler sevinçten birbirine sarıldı.


Aktaş, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2 projesi kapsamında dezavantajlı çocukların tespit edilerek onlara havaların soğuduğu şu günlerde mont ve bot yardımı yapılması talimatını verdi. Bu talimat üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri Çukurova ilçesi Salbaş İlkokulu ve Ortaokulundan 100 öğrenciyi tespit etti.


Aktaş'ın da katılımıyla tespit edilen çocuklara mont ve botları dağıtıldı. Aktaş, mont ve botları kendi elleriyle giydirip çocuklarla bir bir ilgilendi. Öğrenciler ise hem duygulu hem de mutlu anlar yaşadı. Mont ve botları alan biri Suriyeli biri Türk iki çocuğun birbirine sarılarak bu anı kutlaması görülmeye değerdi.


Aktaş, hediyelerin dağıtımının ardından okuldan ayrılırken öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Çocuklar böyle bir hediye hiç beklemediklerini, kış geldiği için verilen hediyenin çok anlamlı olduğunu söyledi. - ADANA

Zafer Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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