Son Dakika Haberleri: Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı
Son Dakika Genel Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı

Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı

7 saat önce

Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencilere mont ve bot yardımı yapıp kendi elleriyle giydirdi Hediyelerle mutlu olan öğrenciler birbirine sarılarak sevinçlerini paylaştıADANA - Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş muhtaç 100 ilk ve...

Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencilere mont ve bot yardımı yapıp kendi elleriyle giydirdi

Hediyelerle mutlu olan öğrenciler birbirine sarılarak sevinçlerini paylaştı

ADANA - Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş muhtaç 100 ilk ve ortaokul öğrencisine mont ve bot yardımı yapıp kendi elleriyle giydirdi. Öğrenciler sevinçten birbirine sarıldı.

Aktaş, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2 projesi kapsamında dezavantajlı çocukların tespit edilerek onlara havaların soğuduğu şu günlerde mont ve bot yardımı yapılması talimatını verdi. Bu talimat üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri Çukurova ilçesi Salbaş İlkokulu ve Ortaokulundan 100 öğrenciyi tespit etti.

Aktaş'ın da katılımıyla tespit edilen çocuklara mont ve botları dağıtıldı. Aktaş, mont ve botları kendi elleriyle giydirip çocuklarla bir bir ilgilendi. Öğrenciler ise hem duygulu hem de mutlu anlar yaşadı. Mont ve botları alan biri Suriyeli biri Türk iki çocuğun birbirine sarılarak bu anı kutlaması görülmeye değerdi.

Aktaş, hediyelerin dağıtımının ardından okuldan ayrılırken öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Çocuklar böyle bir hediye hiç beklemediklerini kış geldiği için verilen hediyenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı

Zafer Aktaş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı
İşte doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamanın yolları Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]