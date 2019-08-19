Son Dakika Haberleri: Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı
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Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

1 saat önce

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı Adana'da üniversiteye kayıt için gelen öğrenciler terör örgütlerine üye olmamaları ve uyuşturucu kullanmamaları konusunda polisler tarafından uyarıldıADANA - Adana'da polisler üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerine...

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı
Adana'da üniversiteye kayıt için gelen öğrenciler terör örgütlerine üye olmamaları ve uyuşturucu kullanmamaları konusunda polisler tarafından uyarıldı
ADANA - Adana'da polisler üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerine üye olmamaları ve uyuşturucu kullanmamaları konusunda uyardı.
Çukurova Üniversitesi'ni kazanan binlerce öğrenci bugün Sabancı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek kayıtlarını yaptırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri de kayıt merkezinde stant açarak öğrencileri terör örgütlerine ve uyuşturucuya karşı uyardı.
Not defteri, broşür ve kalem hediye eden ekipler bütün öğrencilere tek tek uyarılarda bulunup Çukurova Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları adı altında terör örgütlerinin yapılandığını ve bu topluluklara öğrencilerin kayıt olmaması gerektiğini bildirdi.
Mersin'den Adana'ya kayıt için gelen Fransızca Öğretmenliğini kazanan Merve İngül, "Böyle bir faaliyet çok güzel. Polisler bizi bilgilendiriyor. Bütün öğrencilerin bu bilgilere dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
Tıp Fakültesi'ni kazanan Merve İl ise, "Böyle bir uygulama gerçekten çok yararlı" diye konuştu.
Polis ekiplerinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar kayıt merkezinde kalarak gelen öğrencilere bildirme yapacağı öğrenildi.
Çukurova Üniversitesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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