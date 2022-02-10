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Polisten öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Polisten öğrencilere trafik eğitimi

10.02.2022 15:49
Polisten öğrencilere trafik eğitimi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit'teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit'teki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; Edremit ilçesindeki Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi'nde 'Trafik Dedektifleri Projesi' çalışmaları kapsamında 198 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir" denildi. - VAN

Polisten öğrencilere trafik eğitimi
Polisten öğrencilere trafik eğitimi
Polisten öğrencilere trafik eğitimi
Polisten öğrencilere trafik eğitimi

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Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisten öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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