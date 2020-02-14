Polisten öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme semineri - Son Dakika

Antalya polisi öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme semineri düzenledi.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin suçlardan korumak, algı seviyelerine göre bilinçlendirmek, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla yürütülen "Hayallerinin Peşinden Koş" projesi kapsamında yapılan çalışmada Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan, Ahmet Yesevi Anaokulunda 30 öğrenci ve 4 öğretmene yönelik seminer verildi.



Seminerde öğrencilere, Polislik Mesleğinin Tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Evde Güvenlik, Parkta Güvenlik, Trafik Kuralları, Servise Binerken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Emniyet Kemeri Takmanın Önemi konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.



Öğrencilere boyama kitabı ve boya kalemi hediye edildi. - ANTALYA