Son Dakika Haberleri: Polisten 'Öğretmenler Günü' kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret
Son Dakika Güncel Polisten 'Öğretmenler Günü' kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret - Son Dakika

Polisten 'Öğretmenler Günü' kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret

6 saat önce

İstanbul polisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kentteki 6 bin 953 okula giderek öğretmenleri ziyaret etti.

Polisten 'Öğretmenler Günü' kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret, System.String[]

İstanbul polisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kentteki 6 bin 953 okula giderek öğretmenleri ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda yapılan çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan polisler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret gerçekleştirdi. Altı bin 953 okulda öğretmenleri ziyaret eden emniyet ekipleri, etkinlik kapsamında, İstanbul'da görevleri başında şehit olmuş polis eşleri de unutulmadı. 8 şehit polisin eşine çiçek gönderilirken, bin 433 polis eşine de kart gönderilerek kutsal görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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