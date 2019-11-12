Son Dakika Haberleri: POLİSTEN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA İNCELEME
Son Dakika Güncel POLİSTEN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA İNCELEME - Son Dakika

POLİSTEN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA İNCELEME

6 saat önce

Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHA Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu.

POLİSTEN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNİN ÇATISINDA İNCELEME, System.String[]

Güven USTA - Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHA

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier'in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri bir süre sonra çatıdan indi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin çatıya çıkması

-Le Mesurier'in ofisinin dışından görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)


Karaköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:19 Kaynak: DHA
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