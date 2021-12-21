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Polisten oltacılara kumar operasyonu - Son Dakika

Polisten oltacılara kumar operasyonu

21.12.2021 17:32
Polisten oltacılara kumar operasyonu

Çorum'da polis ekiplerince kumar oynatılan bir derneğe baskın düzenlendi.

Çorum'da polis ekiplerince kumar oynatılan bir derneğe baskın düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gazi Caddesinde bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Dernekte yapılan aramada 70 TL para, kumar amaçlı kullanılan 25 deste iskambil kağıdı, 29 adet pul, 7 adet zar ele geçirilirken kumar oynayan şahıslardan T.Ş.'nin aranması olduğu tespit edildi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan hakkında işlem yapılan N.K., adliyeye sevk edilirken kumar oynadığı gerekçesiyle 6 şahsa Kabahatler Kanunu gereği kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 8 bin 16TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Polisten oltacılara kumar operasyonu

Para Cezası, Polis, Çorum, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten oltacılara kumar operasyonu - Son Dakika


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