Polisten örnek davranış - Son Dakika
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Polisten örnek davranış

08.04.2022 14:05
Polisten örnek davranış

Samsun'un Bafra ilçesinde kapıda mahsur kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kapıda mahsur kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.

Büyükcami Mahallesi'nde 1. katta oturan 2 çocuk annesi çöp dökmek için evden çıktı. Geri geldiğinde 4 yaşındaki çocuğu kapıyı içeriden anahtarla kilitlediği için kapıyı açamadı. Panikleyen kadın sokakta bulunan trafik polislerine durumu anlatarak yardım istedi. Binanın arkasında bulunan odunluğun üstünden daireye giren polis kapıyı açtı. 2 çocuk annesi kadın ise polislere teşekkür etti. - SAMSUN

Polisten örnek davranış

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Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı Samsun'da yaşayan Bafralılar dernekleşti Samsun'da yaşayan Bafralılar dernekleşti

Samsun, Bafra, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten örnek davranış - Son Dakika


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