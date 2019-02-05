Polisten Pazar Yerinde Vatandaşlara Uyarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma gibi konularda uyarılarda bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma gibi konularda uyarılarda bulundu.



Alanyurt Kapalı Salı Pazarı'nda sahte para ile ilgili esnafa bilgi veren polis ekipleri, sonrasında kadınlara pazarda çantalarını nasıl taşımaları gerektiğini anlattı.



Toplum Destekli Polis Memuru Ahmet Talak, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Sahte para ve çanta ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İnsanların çantalarını ön tarafa almaları lazım. Arkada kalınca kötü niyetliler çantaları alıyor ve çanta hırsızlığı olabiliyor." dedi.

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