Son Dakika Haberleri: Polisten Pazarda Hırsızlara Karşı Uygulamalı Uyarı

Polisten Pazarda Hırsızlara Karşı Uygulamalı Uyarı

16 dakika önce

KAYSERİ'de pazar yerinde stant açan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, hırsızların evlere pencere ve kapıları açarak, nasıl girdiklerini uygulamalı olarak anlattı.

Polisten Pazarda Hırsızlara Karşı Uygulamalı Uyarı, System.String[]
KAYSERİ'de pazar yerinde stant açan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, hırsızların evlere pencere ve kapıları açarak, nasıl girdiklerini uygulamalı olarak anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kentte son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde polis ekipleri stant açtı. Polisler, biri güvenli, diğeri güvensiz portatif 2 pencere üzerinde hırsızların evlere nasıl girdiklerini uygulamalı olarak anlattı. Polis memuru Levent Atakan, gündüz yaşanan hırsızlık olaylarının çoğunluğunun, vatandaşların  pazara gittikleri saatlerde meydana geldiğine dikkat çekti.  4 yıldır 'Pencerem Kapım Güvenli Yapım' projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çeşitli eğitimlerle halkı uyardıklarını anlatan Atakan, şunları söyledi:

"Buraya iki pencere getirdik. Bunlardan biri güvenli pencere, diğeri ise güvensiz olarak vatandaşlarımıza tavsiye etmediğimiz bir pencere. Güvenli pencere ile güvensiz pencere arasındaki farkı gösteriyoruz ve vatandaşımızın bu tür tedbirleri nasıl alması gerektiğini örneğimiz ile anlatıyoruz. Şuana kadar bizim edindiğimiz tecrübelere göre hırsızlar genellikle vatandaşın evde olmadığı, bayram ve tatil günlerini tercih ediyorlar. Gündüz ise vatandaşlar pazar alışverişine gittiklerinde eve giriyorlar."

Kilitsiz kapıların hırsızlara davetiye çıkardığını vurgulayan Atakan "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız evden ayrılırken kesinlikle kapılarını kilitlesinler. Anahtarlarını paspas altına veya herhangi bir yere bırakmasınlar" dedi.



? - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

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