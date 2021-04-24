Polisten ruhsatsız diş kliniğine operasyon - Son Dakika

Polisten ruhsatsız diş kliniğine operasyon

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metruk bina ve şüpheli şahıslar üzerine yaptığı çalışmalarda, bir dairede diş protezi ile diş tedavisinde kullanılan alet ve malzeme ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde metruk bina ve şüpheli şahıslar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesinde bir binaya kontrol amacıyla girildiğinde binadaki bir dairenin diş protezi ve diş tedavisi amacıyla kullanıldığı içeride diş tedavisi için kullanılmakta olan alet ve malzemelerin olduğu ayrıca işyeri olarak kullanılan dairenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. İş yeri olarak kullanılan ve ruhsatsız diş tedavisi yapılan daire ile ilgili hakkında gerekli işlemler yapılıp konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın sağlık huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan organizasyonlara karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.