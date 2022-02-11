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Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu - Son Dakika

Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu

11.02.2022 10:13
Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu

KAYSERİ'de polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 395 mermi ele geçirdi.

KAYSERİ'de polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 395 mermi ele geçirdi. Ruhsatsız tabancaların sahibi M.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.T.'ye ait iş yerinde ruhsatsız tabancalar bulundurulduğu ihbarı aldı. İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 395 mermisi ve 1 sustalı diye tabir edilen bıçak ele geçirdi. M.T. gözaltına alındı.


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Ruhsatsız Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisten ruhsatsız tabanca operasyonu - Son Dakika
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