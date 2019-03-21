Son Dakika Haberleri: Polisten Şafak Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Polisten Şafak Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

51 dakika önce

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güven Timleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunanEdinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması için 16 farklı adrese...

Polisten Şafak Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güven Timleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması için 16 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında Tefecilik ve tehdit suçundan aranan F. A.; Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.M; Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık sucundan aranan ve 1 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B. Ç.; İnfaz kurumuna veya tutuk evine yasaklı eşya sokma suçundan aranan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Y.; Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan aranan ve 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G.; Fuhuşa teşvik etmek yaptırmak aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan aranan 2 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.S.; Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan aranan M.E.; Alkollü Araç Kullanma sucundan aranan E.Ö. ve Yaralama sucundan aranan F.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

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