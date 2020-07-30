Polisten "sahte para" uyarısı - Son Dakika

Malatya'da polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yaklaşan kurban bayramı nedeniyle, Canlı Hayvan Pazarında vatandaşlarla kurban satıcılarını sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Ekipler daha sonra, kent merkezindeki esnaflara broşür dağıtılarak, bayram öncesi kurban alış-verişinde dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında dikkatli olmaları hususunda uyardı.