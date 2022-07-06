Polisten sahte para uyarısı - Son Dakika
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Polisten sahte para uyarısı

06.07.2022 09:41
Polisten sahte para uyarısı

Adana'da polis Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para uyarısı yaptı.

Adana'da polis Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para uyarısı yaptı.

Yüreğir ilçesindeki kurban pazarını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığa karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Dolandırıcı kurbanı olmayın" uyarısında bulundu.

Kurban pazarlığında sahte 100 lira aldığını ve mağdur olduğunu kaydeden satıcı Emrah Nugay, "Sahte parayı neden verdiklerini anlamıyorum. 100 lira için insanların emeğini hiçe saymaya gerek yok. Parayı kontrol ettim ancak yoğunluktan dolayı sahte olduğunu fark edemedim. Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten sahte para uyarısı - Son Dakika

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