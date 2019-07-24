Polisten sahte para ve hayvan hırsızlarına karşı uyarı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe pazarında hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi ilçe pazarında hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu.
Emet Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis
Şubesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konusunda hayvan satıcıları uyarıldı. Emet ilçe pazarına giden görevli polis memurları el broşürü dağıttı.
"HAYVAN HIRSIZLIKLARINA KARŞI BAZI ÖNLEMLER"
Hayvan sahiplerine yapılan uyarıda, "Hayvan barınaklarının kapılarını sağlam kilit altına almalıdırlar. İmkanlar ölçüsünde alarm ve güvenlik kamera sistemi konulmalıdır. Ağıl, çiftlik ve besihanelerin kenarları kafes tel ve çit ile çevrilmelidir. Duyarlı çevre aydınlatma sistemi kurulmalı ve geceleri ışıklar sürekli faal olmalıdır. Hayvan hırsızlarının genellikle yerleşim alanları dışında hayvanları seçmesi nedeni ile mutlaka çoban köpeği bulundurulması faydalı olacaktır. Kayıtları olmayan büyük ve küçük baş hayvanların mutlaka kayıtları yapılarak kulak küpeleri takılmalıdır. Hırsızlar çoban, hayvan, alıcısı gibi kılıklara girerek hayvan sayısını ağıl ve ahırların yerlerini emniyet tedbirlerinin inceleyerek keşif yapmaktadır. Vatandaşlar şüpheli araçlar konusunda duyarlı olmalı, gördükleri şüpheli araç ve kişileri süratle 112 polis imdat telefonuna bildirilmelidir" denildi. - KÜTAHYA
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