Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Son Dakika

Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi

6 saat önce

Kağıthane, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi, System.String[]

Kağıthane, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 150 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu Beyoğlu, Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyon neticesinde, çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalar sonucu 150 bin adet sahte parfüm ele geçirildi.


Öte yandan, Taksim Meydanında sahte parfüm satan şahıslar da Güven Timleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Meydanda sahte parfüm satan şahısların özellikle turistleri hedef aldığı ve yüksek meblağlar karşılığında ellerindeki parfümleri turistlere sattıkları tespit edildi.


Polisin, sahte parfüm üreticilerine yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Kağıthane, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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