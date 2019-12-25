Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Son Dakika

Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi

6 saat önce

Kağıthane, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi, System.String[]

Kağıthane, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 150 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu Beyoğlu, Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyon neticesinde, çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalar sonucu 150 bin adet sahte parfüm ele geçirildi.

Öte yandan, Taksim Meydanında sahte parfüm satan şahıslar da Güven Timleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Meydanda sahte parfüm satan şahısların özellikle turistleri hedef aldığı ve yüksek meblağlar karşılığında ellerindeki parfümleri turistlere sattıkları tespit edildi.

Polisin, sahte parfüm üreticilerine yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

(Sümer Avcı - Yunus Emre Şeker/İHA)

Zeytinburnu, Kağıthane, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler
İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
21:05 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
21:04 Spor gençlerbirliği oyuncular, ankara atatürk anadolu lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı - Son Dakika
21:02 Bakan Pekcan: "İnşallah yıl sonuna kadar 400 milyar doları göreceğimizi düşünüyoruz" - Son Dakika
21:02 Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
21:00 Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:07:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]