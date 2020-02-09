Adana polisi, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin FETÖ ile korkutup para, altın ve değerli eşyaları almasını önlemek için sokakları tek tek gezip vatandaşları bilgilendirdi.



Türkiye genelinde son 10 yıldır vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp önce PKK, daha sonra Ergenekon, son olarak da FETÖ terör örgütüyle korkutup para, altın ve değerli eşyaları alan dolandırıcılar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün vatandaşların dolandırılmaması için haftada bir kez SMS ile uyarmasına, bu konuyla ilgili tanıtım filmi yapmasına rağmen hala dolandırılan vatandaşlar olması Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı harekete geçirdi. Aktaş, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için vatandaşların evlerine tek tek gidilerek, polisin telefon açıp FETÖ tehdidiyle para ya da altın istemeyeceğinin anlatılması talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisler Adana'da ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşları bilinçlendirmeye başladı. Polis, gittiği evlerde ve sokaklarda polisin kimseden FETÖ tehdidiyle ya da PKK tehdidiyle para ve altın istemeyeceğini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde hemen 155 ya da 112'nin aranarak yardım istenmesini söyledi. Polisler, vatandaşlara özellikle bir operasyon yapılması halinde bunu para karşılığı yapmadığını, kesinlikle emniyet güçlerinin para istemeyeceğinin altını çizdi.



Polisin sokakta broşür verdiği Yakup Şahin isimli vatandaş, "Arkadaşımın telefonuna önce mesaj atıp, daha sonra aradılar. Dediler ki 'Sana hediye telefon çıktı, fiyatı da 4 bin lira' diye. Bizim arkadaş inandı, para yatırmaya gidecekti o sırada biz numarayı aldık ve araştırdık, sahte numara çıktı. Arkadaşımızı dolandırılmaktan kurtardık" dedi.



Polisin evine gittiği Mehmet Duman ise, polisin kendilerini uyarmasının çok olumlu olduğunu, çok memnun kaldıklarını söyleyerek, "Polis bizi uyardı. Biz de onların uyarılarına göre önlemlerimizi alıyoruz. Aşağı komşuya inerken bile kapımızı kilitleyip öyle iniyoruz. Az önce memur beyin dediği gibi kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp bizlerden hesap numaralarımızı istiyorlar. Bu uyarılardan dolayı dolandırıcılık olaylarına karşı artık daha dikkatli oluyoruz. Zaten İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bizlere mesaj yollayarak bilgilendiriyor. Arayıp FETÖ'cülükle suçlayıp para istiyorlar, artık bunlara inanmıyoruz" diye konuştu.



Polis, çalışma sonunda Adana'daki bütün evlere ulaşıp tüm vatandaşları uyaracak. - ADANA