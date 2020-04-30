Polisten saklanan kumar şüphelileri mutfak dolabında yakalandı - BURSA - Son Dakika

Bursa'da iki adrese kumar operasyonu düzenleyen polis, bazı şüphelileri mutfak dolabı ve duş kabininde saklanırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Bu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişiden birinin mutfak tezgahının altındaki dolapta, ikisinin ise duş kabinde saklandığını tespit etti. Bu kişilerin yakalanması, polis kameralarına yansıdı.

İş yerlerinde, kumar oynamak için hazırlanmış metal çantadaki çipler ve çok sayıda iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

Ekipler, içerideki kişilerden 4'üne çıkar amaçlı kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 4 bin 900 lira idari ceza kesti.

Söz konusu 40 kişiye ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi hükümlerince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

İş yerlerinin işletmecileri hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.