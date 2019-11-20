Son Dakika Haberleri: Polisten silah operasyonu
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Polisten silah operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirildi.

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Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan operasyonlarda 2 adet kurusıkı silah ve 4 adet fişek ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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