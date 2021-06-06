Polisten sivil kıyafetli trafik denetimi - Son Dakika

Polisten sivil kıyafetli trafik denetimi

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki trafik denetimlerinde sivil kıyafetli polisler tespit etti, ileride bekleyen resmi ekipler kural ihlali yapan sürücülere cezayı kesti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sivil kıyafetli trafik polislerinin tespit ettiği kural ihlallerine daha ileri noktalarda bekleyen resmi ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehir İçi Trafik Bürosu Amirliği ekiplerinin şehir merkezindeki denetim ve kontrolleri sürüyor. Ekipler, Öğretmenevi Kavşağında emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu uygulaması gerçekleştirdi. Sivil araçla trafik lambalarının da bulunduğu kavşakta bekleyen sivil kıyafetli trafik polisleri, trafikte emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin araç plakalarını tespit edip telsiz anonsuyla ileri istikamette bekleyen resmi ekiplere bildirdi. Kural ihlali yaptığına dair plaka bilgileri bildirilen araçları durduran trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan sürücülerin her birine 314'er lira trafik cezası uyguladı. Ekipler, emniyet kemeri takmadığı bildirilen sürücülere ise 144 liralık ceza kesti. Bu arada denetimler esnasında kırmızı ışıkta geçen bir araç da kameralar tarafından belirlenirken, sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı.

Yapılan denetim ve kontrollerde 13 sürücüye ihlali tespit edilen maddelerden trafik cezası uygulandı.