Son Dakika Haberleri: Polisten Soba Yakma ve Temizleme Teknikleri

Polisten Soba Yakma ve Temizleme Teknikleri

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıp, uygulamalı olarak bilgilendirme yaptı.

Polisten Soba Yakma ve Temizleme Teknikleri, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtıp, uygulamalı olarak bilgilendirme yaptı.

Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde sobalı evleri sık sık ziyaret eden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları uygulamalı olarak bilgilendiriyor.

Ekipler, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 'soba zehirlenme belirtileri nelerdir? Karbonmonoksit vücudu nasıl etkiler? Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir' başlıklı konuları ev halkına tek tek anlattı.

Polislerin yaptığı bilgilendirme sonrasında ekiplere teşekkür eden Elife Şavkılı, "Bugün bilmediğim detayları öğrendim. İçine nasıl kömür ve odun koymamız gerektiğini anlattılar. Yakarken dikkat etmemiz gerekenleri söylediler" dedi.

Dumlupınar Mahalle Muhtarı Serdar Şavkılı ise, "Toplum Destekli polis ekiplerine çok teşekkür ederiz. Çünkü sadece soba kurulumları hakkında değil, vatandaşların her türlü sıkıntıları hakkında bilgilendiriyorlar. Bugün de sobanın nasıl yakılması gerektiğini anlattılar. Ben buradan mahalle halkıma sesleniyorum; bu uyarıları hafife almayalım. Lütfen dikkate alalım ve bacalarımızı, borularımızı düzenli temizleyelim. Allah korusun 'Sessiz ölüm' olarak adlandırdığımız karbonmonoksit gazı yüzünden insanlar hayatını kaybediyor. Ekipler konu ile ilgili olarak bilgilendirmeler yaptı. Ben de bugün bilmediğim birkaç husus hakkında yeni bilgiler öğrendim. Eskiden boru yüksek ve uzun olursa içeriyi daha iyi ısıtır diye biliyorduk. Ekiplerden öğrendik ki, borunun 1 buçuk metreden fazla olmaması gerekiyormuş" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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