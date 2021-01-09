Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda tarihi objeler ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 57 obje ele geçirildi.

Afşin Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu sattığı iddia edilen ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Fatih S'nin (37) Beyceğiz Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 258 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 33 sikke, 9 broş, 2 bakır kuş figürü, 2 kılıç, taş hayvan figürü, şamdan, haç sembolü, kalp figürü, mızrak ucu, üzerinde Arapça yazılar bulunan taş ve 5 metal parça ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.