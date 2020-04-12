Son Dakika › Güncel › Polisten sokağa çıkamayan çifte 40'ıncı yıl pastası - Son Dakika
Polisten sokağa çıkamayan çifte 40'ıncı yıl pastası
6 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan İsmail Nay (65), 40'ıncı evlilik yıl dönümü için polisten pasta istedi.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde yaşayan İsmail Nay (65), 40'ıncı evlilik yıl dönümü için polisten pasta istedi. Olaydan habersiz kapıda polisleri gören Nuray Nay (60), elinde pastayla polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Edremit'in İbrahimce Mahallesi'nde yaşayan İsmail Nay, eşi Nuray Nay ile evliliklerinin 40'ıncı yılını kutlamak istedi. KOAH hastası olan İsmail Nay, koronavirüs salgınına önlem olarak alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamadı ve polisten yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışan polis ekipleri de bir pasta alarak Nay çiftinin evine gitti. Nuray Nay, elinde pastayla polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Eşi İsmail Nay ile birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nuray Nay, "Sizler olmasanız ne yaparız biz" diyerek, polislere teşekkür etti.
- Edrmitbalıkesir
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:30 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir