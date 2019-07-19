Son Dakika Haberleri: Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara operasyon
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Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara operasyon

1 saat önce

Erzurum'da sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlenirken 3'ü kadın 5 şahıs gözaltına alındı.

Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara operasyon, System.String[]
Erzurum'da sosyal medya üzerinden fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlenirken 3'ü kadın 5 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik yapılan suçüstü çalışmasında fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. (51) ve F.S. (43) isimli kadınlarla fuhşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z (49) isimli şahıs, yine aynı şekilde farklı adreste fuhuş yaptığı tespit edilen B.C (20) isimli kadınla fuhşa aracılık ve yer temini yapan D.A (19) yakalandı.

Operasyonla ilgili tahkikat derinleştirilerek sürdürülürken şahıslardan S.Z., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM
Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
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