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Polisten spor güvenliği eğitimi

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.

Spor müsabakalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilave bazı tedbirlerin alınması kapsamında, 587 özel güvenlik görevlisi, Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitildi.

Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, özel güvenlik görevlilerinin kolluk kuvvetleri ile uyum içerisinde görev yapma, görevin önemi ve risklerini göz önünde bulundurma, kitle psikolojisi, öfke kontrolü, toplumsal olaylarda teknik, taktik ve düzenler, güvenlik sistemleri ile üst arama konuları işlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki bu eğitimlerle Türkiye'nin ulusal ve uluslararası saygınlığının korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, geçen sezon sporda şiddet ile düzensizliğe karşı elde edilen başarının bu sezonda da sürdürülebilir hale getirilmesi ve müsabakaların güvenli bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Nazım Hikmet Ran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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