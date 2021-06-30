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Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim - Son Dakika

Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim

30.06.2021 18:22

Son dakika haberleri: - Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim Sultanbeyli'de 8 ayrı nokta da 40 ekip 25 motosikletli ekip ile yapılan asayiş ve pandemi denetimlerinde 18 bin 753 şahsa GBT sorgusu yapılırken bin 572 aracın denetimi yapıldı.

- Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 8 ayrı nokta da 40 ekip 25 motosikletli ekip ile yapılan asayiş ve pandemi denetimlerinde 18 bin 753 şahsa GBT sorgusu yapılırken bin 572 aracın denetimi yapıldı. Aranması olan ve firari olan 44 şahıs yakalanırken, aracında ruhsatsız tabanca bulunduran bir aracın sahibi hakkında işlem yapıldı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği, diğer adıyla Yıldırım Ekipler ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte 29 Haziran 2021 günü Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi denetimleri kapsamında 8 ayrı nokta da 40 ekip 25 motor ile birlikte yapılan uygulamalarda 18 bin 753 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen 1 aranan şahıs dahil olmak üzere 44 şahıs aranması ve firarı olması nedeniyle yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Yapılan uygulamalarda bin 572 araç denetlemesi yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca bulunduran araç sürücüsüne gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanan 1 şahsa gerekli yasal işlemlerin uygulandı.

Devriye olarak Sultanbeyli ilçe sınırları içerisinde görevli polisleri durdurarak telefonun çalındığını belirten bir şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda, çevrede yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi şahıs çalıntı telefonla beraber yakalandı.

Sultanbeyli sınırları içerisinde bulunan 21 metruk bina ve 23 çocuk parkı ile mesire alanı kontrol edildi. Uyuşturucu madde bulunduran 2 şahsa gerekli yasal işlemler yapıldı.

Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim
Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim
Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim
Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim

Genel Bilgi Tarama, Ruhsatsız Silah, Sultanbeyli, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polisten Sultanbeyli'de asayiş ve pandemi temalı sıkı denetim - Son Dakika


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