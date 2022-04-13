Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı

13.04.2022 17:58
Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı

Malatya'da polis ekipleri kargo firmaları ziyaret ederek şüpheli paket ve sahte para konularında uyarıda bulundu.

Malatya'da polis ekipleri kargo firmaları ziyaret ederek şüpheli paket ve sahte para konularında uyarıda bulundu.

Malatya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımızı genel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kargo firmaları ziyaret ederek şüpheli paket taşınmaması ve bu gibi durumlarda güvenlik güçleri ile irtibata geçilmesi konusunda uyarı yaptı. Ekipler ayrıca alışveriş esnasında sahte para konusunda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilme adına sahte parayı ayırt etme yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

TDP ekipleri daha sonra semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık konularında uyarıcı/bilgilendirici broşür dağıttı. - MALATYA

Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı
Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı

Toplum Destekli Polislik, Malatya, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement