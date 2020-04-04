Polisten, Suriyeli vatandaşlara ATM desteği - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından ihtiyaç sahibi Suriyeli vatandaşlara yapılan maddi yardımlar, Korona virüs tedbirleri sebebiyle polis tarafından çekilerek teslim edildi.



Paralarını çekmek için banka ATM'si önüne gelen Suriyeli vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah Türk devletinden razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin her türlü imkanı sağlıyorlar ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasak da bizleri ve sağlığımızı her zaman ön planda tutuyorlar"diye konuştular. - HATAY