Polisten Suriyelilere trafik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten Suriyelilere trafik eğitimi - Son Dakika

Polisten Suriyelilere trafik eğitimi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis, Suriyelilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi vererek broşür dağıttı.

Polisten Suriyelilere trafik eğitimi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis, Suriyelilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi vererek broşür dağıttı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Yusuflar Mahallesi'nde çoğunlukla Suriyelilerden oluşan esnafı ziyaret etti. Trafik polisleri yaya önceliği, kırmızı ışık ihlali gibi trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, "Sayın misafirlerimiz, ilimizde huzurlu ve güvenli bir trafik için trafik kanunu ile belirtilen kurallara uyunuz" başlıklı bilgilendirici broşürler dağıttı.


Suriyeli Abdurrahman Arab, "Trafik polislerine teşekkür ediyoruz. El broşürlerindeki görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı

Son Dakika Haberleri
19:37 Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye'de ortalama ilk evlilik yaşı 30'u geçti mi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
18:57 NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:48:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten Suriyelilere trafik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]