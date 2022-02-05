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Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme - Son Dakika

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

05.02.2022 17:26
Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları mevsimsel şartlara karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları mevsimsel şartlara karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Van- Bitlis karayolu Balaban mevkii ve Van-Erciş karayolu Bardakçı mevkiinde yapılan uygulamalarda otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri ve mevsimsel şartların tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapılmıştır" denildi. - VAN

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme
Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme
Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme
Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme - Son Dakika


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