Polisten sürücülere şeker ikramı
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Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetim ve Tescil Büro ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında araçları denetleyerek sürücülere trafik kurallarına uymalarını konusunda uyarıda bulundu.
Sarıgöl
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş ve Trafik Denetim ve Tescil Büro ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında araçları denetleyerek sürücülere trafik kurallarına uymalarını konusunda uyarıda bulundu. Sürücülere şeker ikramında da bulunan trafik ekipleri vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan Bayramı
nedeniyle denetimleri sıklaştıran polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol ettikleri araçlarda bulunan sürücü ve yolculara önce şeker ikramında bulunup bayramlarını kutladı ardından da trafik kurallarını uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis
ekiplerinin sürücülere yönelik yaptıkları uygulama sürücü ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken, Sürücüler, "Bizler bayramlaşmaya gidiyoruz ama polislerimiz bizler için çalışmalarını devam ediyorlar. Şeker ikram ederek bayramımızı kutladılar. Bizler de onların bayramlarını kutlarız." ifadelerini kullandı. - MANİSA
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