Polisten tabletli uygulama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten tabletli uygulama - Son Dakika

Polisten tabletli uygulama

6 saat önce

Adana'da vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için 45 noktada 250 polis, tabletten sorgu yaparak uygulama yaptı.

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Adana'da vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için 45 noktada 250 polis, tabletten sorgu yaparak uygulama yaptı.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öncelikle vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, motosiklet, bisiklet ve mobilet hırsızlıklarının önüne geçilmesi, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçilmesi için 4 sabit uygulama noktasının dışında 45 noktada 250 polisle uygulama yapılması talimatı verdi. Polis 45 noktada eş zamanlı olarak uygulamaya başladı. Aralarında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, toplum destekli polislik ve trafik şube müdürlüğünün de olduğu ekipler sürücüleri durdurup tek tek inceleme yaptı. Polisler inceleme yaparken 45 noktada çevik kuvvet polisi de herhangi bir saldırı ihtimaline karşılık uzun namlulu silahlarla çevrede önlem aldı. Polisin güvenlik önlemini alan çevik kuvvet ekiplerinin ise kadın olması dikkat çekti. Kadın polis gözünü bir an olsun kırpmadan eli tetikte bekledi. Trafik polisleri durdukları sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarının yanı sıra kimlik numarasında da tablet üzerinden GBT kontrolü yaptı. Polis elinde tabletle anında şahısların aranıp aranmadığını, aracının çalıntı, hacizli olup olmadığını kontrol etti. Bu arada toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara hırsızlıklara karşı nasıl önlem almaları gerektiğini anlatıp broşür dağıttı. 45 noktada yapılan uygulamada polis 40 motosiklet tamiri yapan iş yerini kontrol edilerek, 742 motosiklet, 219 elektrikli bisiklet, 799 şahsın GBT kaydı sorgulanarak, 17 motosiklet trafikten men edilirken, 5 hacizli motosiklet ele geçirilmiş, 5 şase numarası kazınmış motosiklet, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Uygulamada 25 araç sürücüsüne 49 bin 280 lira para cezası uygulanırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen 18 iş yerine tutanak tanzim edildi. Vatandaşın can ve mal güvenliği için uygulamaların sık sık devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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