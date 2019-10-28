Polisten tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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Muş'ta polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 87 adet sikke, 1 adet vazo, 1 adet metal obje, 1 adet kolye ve 2 kolye ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
Muş'ta polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 87 adet sikke, 1 adet vazo, 1 adet metal obje, 1 adet kolye ve 2 kolye ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce il merkezinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde değişik dönemlere ait 87 adet sikke, 1 adet vazo, 1 adet metal obje, 1 adet siyah renkli metal kolye ve bu kolyeye bağlı uç ile 1 adet kolye ele geçirilmiştir" denildi.
(İHA)
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