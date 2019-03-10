Son Dakika Haberleri: Polisten Tarihi Sergi

Polisten Tarihi Sergi

1 saat önce

Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan üniformalar ve Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar, Ankara'da sergilendi.

Polisten Tarihi Sergi, System.String[]
Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan üniformalar ve Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar, Ankara'da sergilendi.

Türkiye Polis Radyosunca bir alışveriş merkezinde, Polis Teşkilatının görünürlüğünün ve tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı üniformalar, Polis Radyosu arşivinde yer alan tarihi plaklar sergilendi.

Yarın da açık olacak sergide Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Zeki Müren, Barış Manço, Müzeyyen Senar ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların plakları da yer aldı.

Türkiye Polis Radyosu spikeri Umut Sarıarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, sergide Türkiye Polis Radyosunun 67 yıllık geçmişi ile yabancı ve Türk şarkıcıların 45'lik ve taş plaklarının bulunduğunu belirtti.

Polis Radyosunun Türkiye'nin en eski ikinci radyosu olduğunu ve köklü plak arşivi bulunduğunu ifade eden Sarıarslan, "Etkinliğin amacı, halkla iletişime geçmek, polisin sevecen ve medyatik yüzünü göstermek." dedi.

Radyonun her türlü müziğe yer verdiğine işaret eden Sarıarslan, Polis Radyosunun Türkiye'nin reklam almayan ve en uzun canlı yayın yapan radyosu olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu Survivor Dokunulmazlık Oyununda Başarısız Olan Hakan, Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:11:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten Tarihi Sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]