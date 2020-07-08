Polisten, tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısı - Son Dakika

Polisten, tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısı

Polisten, tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısıADANA'da, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle çok sayıda vatandaş tatil yörelerine gidince, hırsızlık olaylarında artış yaşandı.

Polisten, tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısı

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ADANA'da, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle çok sayıda vatandaş tatil yörelerine gidince, hırsızlık olaylarında artış yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularında uyararak, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılık konularında ev ev, sokak sokak gezerek uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtan polis ekipleri, tatile gidecek vatandaşları, kapılarını kilitlemeleri, pencerelerini açık bırakmamaları konusunda uyardı. Polis, verdiği broşürde pazara, markete ya da başka bir yere giden vatandaşların, ev anahtarlarını çocuklara vermemesi, paspas ya da kova içine bırakmaması konusunda da bilgilendirdi. Ekipler, hırsızlığın yanı sıra telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak para isteyenlere yönelik de vatandaşları ikaz etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten, tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısı - Son Dakika
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