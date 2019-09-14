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Polisten torbacılara geçit yok

1 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Polisten torbacılara geçit yok, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde 46 gr esrar, 3 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız 7,65mm tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı/projeli çalışmalarda; Düzce'nin Karaca Mahallesinde ve Akçakoca ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 2 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahıs hakkında ayrıca Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslardan 7 parça halinde 46 gr esrar, 3 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız 7,65mm tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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