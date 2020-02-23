Polisten turistlere gülümseten anons - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten turistlere gülümseten anons - Son Dakika

Polisten turistlere gülümseten anons

7 saat önce

Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da, fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine yoldan geçen sivil polis ekibinin trafiği durdurarak yardım etmesi MOBESE kameralarına yansıdı.

Polisten turistlere gülümseten anons, System.String[]

Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da, fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine yoldan geçen sivil polis ekibinin trafiği durdurarak yardım etmesi MOBESE kameralarına yansıdı.

Yeşilırmak kenarında bir elinde kılıç, diğerinde cep telefonu ile özçekim yapan şehzade heykeli önünde fotoğraf çekinmek isteyen turist kafilesi araçların geçişini tamamlamasını beklemeye başladı.

O anda yoldan geçen sivil trafik aracındaki polisler, turistlerin fotoğraf çektirmek için trafiğin durmasını beklediğini fark ederek trafiği durdu ve "Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum" şeklinde anons geçti.

Polis ekibinin bu davranışı turistlerden alkış alırken, orada bulunan vatandaşlarında yüzünü gülümsetti.

turist, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı
Kobe'nin helikopter pilotundan 2015'te dikkat çeken ihlal Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:31:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten turistlere gülümseten anons - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]