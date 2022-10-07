Polisten üniversite öğrencilerine bilgilendirme - Son Dakika
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Polisten üniversite öğrencilerine bilgilendirme

07.10.2022 12:20
Polisten üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖH) Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, EBYÜ'de kurdukları standı ziyaret eden öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖH) Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, EBYÜ'de kurdukları standı ziyaret eden öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Terör örgütlerinin her türlü zararlı propaganda çalışmalarına karşı öğrencilerin bilinçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) bürosunda görevli polisler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesinin Terörle Mücadele'nin çatı projesi olduğu belirtilerek, lise öğrencileri ile birlikte bütün üniversite öğrencilerinin terörle mücadelede hedef kitleler olduğu öğrencilere hatırlatıldı.

Terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek için toplumu bilgilendirmenin sürekli olarak devam ettiği belirtilirken, huzurlu bir eğitim için emniyet ve asayiş aktifliğinden ziyade öğrenciler arasında oto kontrol mekanizmasının daha önemli olduğu vurgulandı.

BÖF bürosunun terör ile mücadele dışında sosyal etkinlik faaliyetlerde de etkin olarak çalıştığı aktarılırken, sosyal hayatta ve sosyal medyada istismarın tespit edilmesi veya gözle görülür bir şekilde anlaşılması gibi durumlarda sanal devriyelerin devreye girdiği bilgilendirmesi yapıldı.

Terörle mücadelede kamu kurumlarında çalışanlar ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak amacıyla eğitim kurumlarından başlayarak, toplumun her kesimini hedefleyerek, bilgi paylaşımı yolu ile vatandaşların terör örgütlerine ve propaganda faaliyetlerine karşı bilinçli hale getirilmesini amaçlayan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖH) Büro Amirliği'ne bağlı personel, üniversite de kurdukları standı ziyaret eden öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Ülkemizde faaliyet gösteren yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütleri yakından analiz edildiğinde, temel insan kaynaklarının gençler olduğu görülmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugünde birçok gencimiz bu örgütler tarafından kazanılarak kendi toplumuna karşı kullanılmaktadır.

Terör örgütleri üniversite gençliğinden eleman kazanma gayretlerini, üniversitelerde çevreyi tanımada yardımcı olma, geçici veya sürekli kalacak yer temin etme, kitap dergi vb. temin etme, iş veya maddi kazanç sağlama, derslerinde yardımcı olma, bir arkadaş grubunda yer alma gibi gençliğin sosyal, ekonomik ve psikolojik zaaflarını istismar ederek öneri ve vaatlerle kendi grupları içine çekmeye çalıştıkları bilinmektedir. - ERZİNCAN

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Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor Son dakika haberi | Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor
Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten üniversite öğrencilerine bilgilendirme - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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