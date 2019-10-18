Son Dakika Haberleri: Polisten üniversite öğrencilerine eğitim
Son Dakika Güncel Polisten üniversite öğrencilerine eğitim

Polisten üniversite öğrencilerine eğitim

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerine karşı bilgilendirdi.

Polisten üniversite öğrencilerine eğitim, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerine karşı bilgilendirdi.

Malazgirt Meslek Yüksek Okulunda, TEM tarafından açılan stantta, polislerce öğrencilere çeşitli suçlarla mücadeleyi konu alan broşür dağıtıldı.

Üniversite öğrencilerini terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerine karşı bilgilendiren ekipler, öğrencilere ikramda bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Fatih Daşkesen, öğrencilerin faydalı bilgiler edindiğini belirterek, polislere teşekkür etti.

Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip,...
ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'leri imha çalışmaları sürüyor YPG/PKK'nın kimyasal silah yalanına BM'den yanıt: Bize bu yönde ulaşan bilgi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten üniversite öğrencilerine eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]