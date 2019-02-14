Polisten Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Eğitimi
2 saat önce
Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu konusunda eğitim verdi.
Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu konusunda eğitim verdi.
İl genelindeki üniversite öğrencilerinin kaldığı 15 yurtta 9 bin 471 öğrenciye 9 gün boyunca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim verildi.
Eğitimlerde uyuşturucu maddelerin tanımı, renk, koku ve görünümleri, kullanıcı ve satıcılarının fiziksel görünüşleri, uyuşturucunun yasal kısıtlılığı, karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve ülke genelinde uyuşturucu ihbar hattı olarak uygulamaya konulan UYUMA projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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