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Polisten üniversite öğrencilerinin yanında

1 saat önce

Ordu Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Ordu Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere ve ailelerine yardımcı olmak bilgilendirme stantları kurdu.

Polisten üniversite öğrencilerinin yanında, System.String[]

Ordu Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Ordu Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere ve ailelerine yardımcı olmak bilgilendirme stantları kurdu.


Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin her zaman yanlarında olduğu mesajını vermek, terör örgütlerinin faaliyetleri ve zararlı oluşumlardan gençleri korumak amacıyla 23 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi, Ordu Teknik Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ve Fatsa Meslek Yüksekokulunda bilgilendirmeler yapmak için "El Ele Güvenli Geleceğe" adı altında bilgilendirme stantları kuruldu.


Bilgilendirme stantlarında öğrencilere bloknot, tükenmez kalem, kitap ayracı, kupa bardak ve tanıtıcı broşür hediye ediliyor. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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