Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi - Son Dakika

Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşları uyarıyor.

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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşları uyarıyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan Sümer ailesini ziyaret etti. Ekipler, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği gibi bilgileri vatandaşlara aktardı. Polis ekipleri ayrıca üzerinde, 'yatarken sobanızı mutlaka söndürünüz, o sizin ocağınızı söndürmeden' başlıklı el broşürü de dağıttı.


Polis ekiplerinin, kış mevsimi girmesiyle birlikte kent merkezinde yaklaşık 200 ikameti ziyaret ettiği de öğrenildi.


Ekiplerin verdiği eğitimlerden dolayı teşekkür eden Sultan Akçam, "Eğitim toplantısı güzel oldu ve bilmediklerimizi öğrendik. Öncelikle hepimiz kömürü poşet ile sobaya bırakıyorduk. Ancak kömürün poşetle sobaya konulmaması gerektiğini öğrendik. Baca temizliği ve olası yangın durumlarında kendimizi korumanın yöntemlerini de öğrendik. Ekiplerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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